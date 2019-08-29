У посадовців конфіскують незаконні активи – Зеленський вніс законопроект. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n126102-u-posadovciv-konfiskuut-nezakonni-aktyvy-zelenskyy-vnis-zakonoproekt.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про конфіскацію незаконних активів у посадовців.

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Розгляд законопроекту № 1031, який зареєстрували 29 серпня, Зеленський визначив як невідкладний. Текст документу наразі не оприлюднено. Про це повідомляється у прес-службі парламенту.

Згідно з проектом закону, передбачається конфіскація незаконних активів посадовців органів державної влади та місцевого самоврядування, а також подальше покарання за набуття таких активів.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський вніс до Ради ще один антикорупційний законопроект. Так, законопроект «Про запобігання корупції» передбачає фінансове заохочення авторів корупційних розслідувань. Викривачі хабарників будуть отримувати до 10% від суми компенсованих державі збитків чи суми хабаря.

Президент також зареєстрував проект закону про збільшення переліку підстав для дострокового припинення повноважень депутатів. До причин втрати мандату мають додати прогули пленарних засідань та «кнопкодавство».

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проект закону про відтермінування штрафних санкцій стосовно власників авто на єврономерахна три місяці.