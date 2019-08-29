Рада призначила Пристайка на чолі МЗС, фото — Твіттер МЗС

https://racurs.ua/ua/n126098-rada-pryznachyla-prystayka-na-choli-mzs.html

Ракурс

Верховна Рада 29 серпня призначила Вадима Пристайка на чолі Міністерства закордонних справ. Його кандидатуру вніс до парламенту сьогодні президент України.

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Голоси за Пристайка віддали 310 нардепів, 49 утримались.

Вперше кандидатуру Пристайка президент вносив у Раду ще на початку червня. Тоді Пристайко був зовнішньополітичним радником Зеленського, а також заступником глави Адміністрації президента. Одночасно з цим Зеленський підписав подання на звільнення Павла Клімкіна з посади голови МЗС. Той 17 травня написав заяву про відставку, однак парламент не підтримав його рішення і МЗС на декілька місяців залишилося без затвердженого Радою керівника дипломатії країни.

Новому міністру закордонних справ країни 49 років. Пристайко займається міжнародними справами з 1994 року, у МЗС він працює з 1997 року.

З 2002 року працював в Управлінні з питань зовнішньої політики Адміністрації президента, згодом заступником директора Департаменту НАТО МЗС України, радником і заступником голови дипломатичної місії Посольства України в США.

Із грудня 2014 року Пристайко працював заступником міністра закордонних справ України — керівником апарату. У вересні 2017 року він очолив місію України при НАТО.

У липні цього року президент Зеленський включив Пристайка у Раду національної оборони та безпеки України.