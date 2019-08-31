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Ракурс
Взрыв в Северодвинске: разведка США назвала причину. Фото: Znaj

Взрыв в Северодвинске: разведка США назвала причину

31 авг 2019, 08:23
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Причину взрыва в Северодвинске назвали в американской разведке. По мнению спецслужбы, на севере России в Архангельской области взрыв произошел при попытке поднять ракету с ядерным зарядом со дна океана.

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Взрыв произошел на одном из судов, которое участвовало в операции по поднятию ракеты. В результате среагировал ядерный заряд ракеты и произошла утечка радиации. Об этом сообщает «Голос Америки», ссылаясь на издание CNBC.

Напомним, 8 августа в России произошел взрыв в результате которого погибли пять ученых, еще три человека получили ранения, а около места взрыва зарегистрировали повышенный уровень радиации. В России гибель и ранения людей подтвердили лишь через два дня после инцидента.

В России заявляли, что взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки при проведении работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания.

Как ранее сообщал «Ракурс», норвежский ученый заявил, что в России взорвался ядерный реактор.


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