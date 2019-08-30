Информпространство взорвалось сообщениями об обмене пленными. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n126149-glavnye-novosti-za-30-avgusta-sluhi-vokrug-obmena-plennymi-i-odobrenie-pentagonom-voennoy.html

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Сегодня информационное пространство разрывалось сообщениями о завершении обмена заключенными между Украиной и Россией. Сначала об этом заявил новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка, однако официальный Киев опроверг информацию о завершении обмена, но в то же время косвенно подтвердил, что процесс на завершающей стадии.

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Так, пресс-службе президента Украины проинформировала, что «процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности». В Службе безопасности тоже отметили, что переговорный процесс продолжается.

Тем временем в аэропорту «Жуляны» в Киеве журналисты зафиксировали несколько военных самолетов. А адвокат украинского политзаключенного Николая Карпюка Илья Новиков сообщил, что арестованных украинских моряков вывезли из московского СИЗО «Лефортово».

В Пентагоне провели анализ программы военной помощи и пришли к выводу, что Украине нужно предоставить 250 млн долл. помощи. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен продолжать широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной.

В пятницу, 26 августа, сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины устроили обыски в офисе «UA: Общественное вещание». Выяснилось, что следственные действия проходили в рамках уголовного производства по факту возможных нарушений со стороны руководителей Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович 30 августа прибыли в Москву. В российской столице украинские политики посетили СИЗО «Лефортофо». Нардепы утверждали, что встречались с украинскими политзаключенными Станиславом Клихом и Николаем Карпюком. При этом в СИЗО не пропустили адвокатов Владимира Балуха и Александра Кольченко.