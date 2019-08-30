Моряков вывезли из «Лефортово»: что известно об обмене пленными, 24 канал

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Ракурс

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной еще продолжается. После ночных сенсационных сообщений и утренних опровержений адвокат украинского политзаключенного Николая Карпюка Илья Новиков сообщил, что арестованных украинских моряков действительно вывезли из СИЗО «Лефортово».

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Я не участвовал в жеребьевке на посещение Карпюка, поскольку, по моим данным, моего подзащитного уже увезли. И там такая ситуация общая по всем арестованным, — заявил адвокат для «МБХ медиа».

Новиков также защищает командира малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» Романа Мокряка. А вот адвокат другого моряка, Василия Сороки, Сергей Бадамшин не подтвердил информацию о том, что украинских моряков уже вывезли из «Лефортово».

Подтвердить слова Новикова не могу. Официальной информации нет, — сообщил Бадамшин.

Впрочем, в ситуации с обменом пленными между Украиной и Россией остается много неясного. После того, как появилась информация, что украинские пленные и военные моряки уже возвращаются в Киев, адвокат россиян Валентин Рыбин заявил в Фейсбук, что из России в Киев самолет не вылетал.

По состоянию на утро никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины находятся, кто в пункте сбора, кто в местах предварительного заключения или отбывания наказания. Из России в Киев никакой самолет не вылетал, — сообщил Рыбин.

Ранее его слова цитировали росСМИ, указывая на то, что обмен, вероятно, состоится во вторник, 3 сентября. Адвокат заявил, что в обмене могут принять участие 12 граждан Российской Федерации.

Впоследствии подтверждение о сложных переговорах между Киевом и Москвой поступило и из Москвы. Якобы Россия и Украина еще не начали обмен пленными. Он стартует, когда будут оформлены необходимые документы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в столице России.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 августа информпространство взорвалось сообщениями о завершении обмена удерживаемыми лицами. Все началось с поста на странице нового генпрокурора Рябошапки. Впоследствии украинские официальные лица опровергли информацию о завершении обмена, но в то же время косвенно подтвердили, что процесс на завершающей стадии.