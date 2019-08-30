Сенцов, моряки, Cущенко, Балух и другие: обмен состоялся, самолет из России летит в Украину, фото - Фейсбук Free Sentcov

https://racurs.ua/n126116-sencov-moryaki-cuschenko-baluh-i-drugie-obmen-sostoyalsya-samolet-iz-rossii-letit-v-ukrainu.html

Ракурс

В ночь на пятницу, 30 августа, начался обмен пленными между Украиной и Россией. Олег Сенцов, моряки, Роман Cущенко и остальные украинские политзаключенные находятся в самолете, который летит в Киев.

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Такую информацию сообщают журналисты, находящиеся в аэропорту «Киев». Именно в Жуляны якобы должен прилететь самолет с украинцами.

Об обмене впервые сообщил новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Этой ночью он сделал репост сообщения сотрудницы Генпрокуратуры Анны Исламовой.

Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой, — написала Исламова.

Утром 30 августа в аэропорту «Киев» собрались журналисты и родные украинских военных моряков, причем речь идет об обмене не 35 человек, а 38-ми. Родные сообщили в трансляции, что освобожденные украинские военные уже на пути в Киев. Им не сообщили более точной информации.

Сайт Baza писал, что в 01.05 в подмосковном аэропорту Остафьево приземлился самолет, данные которого не видно в сервисе Flightradar24.

Согласно существующей информации, в Украину возвращаются и украинские моряки, которых после вооруженного нападения в Керченском проливе 25 ноября захватили в плен российские пограничники. Возвращается и похищенный 24 августа 2017 года на территории Беларуси 21-летний украинец Павел Гриб, а также задержанный ФСБ в декабре 2016 года Владимир Балух. Домой также летит задержанный 17 марта 2014 года Николай Карпюк. Оккупанты обвиняли его в преступлениях против российских войск в ходе первой чеченской войны.

Ночью главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в телеграмм-канале сообщил, что утром «самолет с освобожденными украинском, включая Сенцов и моряков, должен приземлиться в Киеве».

В то же время адвокат россиян Валентин Рыбин сообщил ТАСС, что его клиенты, которых готовят к обмену, остаются в СИЗО. Он предположил, что обмен, вероятно, состоится во вторник.

Напомним, что в последние дни августа в СМИ появлялась информация, указывающая на то, что Украина и Россия готовят обмен.

РФ перевела Сенцова из тюрьмы в северном городе Лабытнанги под стражу в Москве, обе страны договорились об обмене «33 на 33», из СИЗО в Украине отпустили российского журналиста Кирилла Вышинского.