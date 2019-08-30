Рада предварительно поддержала отмену неприкосновенности. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n126115-rada-v-pervom-chtenii-podderjala-otmenu-neprikosnovennosti.html

Ракурс

Отмену депутатской неприкосновенности предварительно одобрили депутаты Верховной Рады.

Loading...

Нардепы поддержали проект постановления № 1095 о предварительном одобрении закона об отмене неприкосновенности. Рассмотрение вопроса во втором чтении планируется во время следующей сессии парламента, которая ожидается на следующей неделе.

За проголосовали 363 нардепа, против — 0, не голосовали — 29. За постановление не проголосовал ни один член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».

На первом пленарном заседании парламента рассматривался законопроект № 7203 об отмене неприкосновенности нардепов, инициированный фракцией «Блок Петра Порошенко» в Раде прошлого созыва. Документ предлагает изменить ст. 80 Конституции Украины, изъяв из нее положение о том, что народных избранников без согласия парламента нельзя привлекать к уголовной ответственности, задерживать и арестовывать, а также о том, что им гарантирована неприкосновенность.

В то же время норма о том, что нардепы не несут юридической ответственности за итоги голосования и высказывания в Раде, кроме ответственности за оскорбление и клевету, будет действовать.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Конституционный суд в прошлом году признал указанный законопроект соответствующим Конституции, но рекомендовал парламенту учесть состояние политической и правовой систем в Украине во время рассмотрения документа. В частности, речь идет о способности обеспечить эффективное выполнение нардепами своих полномочий, функционирование ВР и реализацию конституционного принципа разделения власти в случае полного отсутствия института неприкосновенности народных избранников.