Кабмин сформирован украинским парламентом. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n126110-verhovnaya-rada-sformirovala-sostav-kabineta-ministrov-ukrainy.html

Ракурс

Верховная Рада Украины утвердила состав нового Кабинета министров Украины.

Loading...

Новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук озвучил кандидатов в состав нового правительства. Парламент 281 голосом поддержал новый состав Кабмина. Против голосовали 26 депутатов, еще 45 воздержались.

На должность вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции предложили и поддержали Дмитрия Кулебу, а Михаила Федорова на должность вице-премьер-министр Украины — министра цифровой трансформации.

Кандидатуру Тимофея Милованова утвердили на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Оксаны Маркаровой — министра финансов, Алексея Оржеля — министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Главой Министерства инфраструктуры Украины назначен Владислав Криклий, Министерства развития общин и территорий Украины — Алена Бабак, Министерства образования и науки Украины — Анна Новосад, Министерства здравоохранения Украины — Зоряна Черненко.

Также Владимир Бородянский утвержден на должность министра культуры, молодежи и спорта Украины, Юлия Соколовская — министра социальной политики Украины, Арсена Аваков — министра внутренних дел Украины, Оксана Коляда — министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Кроме того, Дмитрий Дубилет стал министром Кабинета министров Украины, а Денис Малюська — министром юстиции.

Также украинский парламент голосами 372 нардепов уволил бывшее правительство, возглавляемое Владимиром Гройсманом.

Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем первом пленарном заседании избрала нового руководителя правительства. Премьер-министром Украины стал 35-летний Алексей Гончарук, его кандидатуру поддержали 290 нардепов.