Медведчук против Стуса: политик через суд пытается запретить книгу. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n126109-medvedchuk-protiv-stusa-politik-cherez-sud-pytaetsya-zapretit-knigu.html

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Виктор Медведчук, который является председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кумом президента России Владимира Путина, подал в суд против историка и журналиста Вахтанга Кипиани из-за книги «Справа Василя Стуса».

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Медведчук через суд требует запретить распространение книги о Стусе, а иск объясняет защитой чести и достоинства. Об этом сообщает Кипиани на своей странице в Facebook

По словам Медведчука, в текстах книги «Справа Василя Стуса» указана недостоверная информация. Еще одним ответчиком по этому делу проходит издательство Vivat, которое и опубликовало книги.

Первое заседание назначили на 2 октября. Дело будет рассматривать Дарницкий суд Киева.

Отметим, что книга рассказывает об уголовном деле против Стуса, а также о его жизни и смерти. В основу повествования легли архивные документы.

Медведчук был защитником Стуса в 1980 году, когда поэта задержали во второй раз. Назначенный адвокат вызывал возмущение у Стуса и других диссидентов. Во время правового анализа эксперты отмечали, что Медведчук нарушил адвокатскую этику и признал вину подзащитного за него самого.

В августе прошлого года Медведчук угрожал разбирательством в суде из-за выхода фильма «Стус».

Напомним, Медведчук отпраздновал День Независимости Украины в России.