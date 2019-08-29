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Ракурс
На Волыни задержали чиновника-взяточника. Фото: Волынь.Online

На Волыни председатель территориальной общины погорел на взятке: требовал деньги за решение земельных вопросов (ФОТО)

29 авг 2019, 20:25
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За взятку в Волынской области задержали главу одной из объединенных территориальных общин.

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Чиновник требовал 1,5 тыс. долл. от местного фермера. За эту сумму глава ОТГ обещал посодействовать в выделении ему в аренду 10 га земли для ведения сельского хозяйства. Коррупционера задержали в рабочем кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Об этом 29 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Вскоре задержанному изберут меру пресечения, сейчас продолжается досудебное следствие.

Задержание коррупционера. Фото: пресс-центр СБУ

Задержание коррупционера. Фото: пресс-центр СБУ

Напомним, на Житомирщине судья, следователь одного из местных отделений полиции и адвокат погорели на взятках. Все трое способствовали злоумышленникам, которые незаконно добывают природный ресурс. За содействие старатели предоставляли им денежное вознаграждение.

Источник: Ракурс


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