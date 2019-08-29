На Волыни задержали чиновника-взяточника. Фото: Волынь.Online

https://racurs.ua/n126108-na-volyni-predsedatel-territorialnoy-obschiny-pogorel-na-vzyatke-treboval-dengi-za-reshenie.html

Ракурс

За взятку в Волынской области задержали главу одной из объединенных территориальных общин.

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Чиновник требовал 1,5 тыс. долл. от местного фермера. За эту сумму глава ОТГ обещал посодействовать в выделении ему в аренду 10 га земли для ведения сельского хозяйства. Коррупционера задержали в рабочем кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Об этом 29 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Вскоре задержанному изберут меру пресечения, сейчас продолжается досудебное следствие.

Напомним, на Житомирщине судья, следователь одного из местных отделений полиции и адвокат погорели на взятках. Все трое способствовали злоумышленникам, которые незаконно добывают природный ресурс. За содействие старатели предоставляли им денежное вознаграждение.