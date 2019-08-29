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Ракурс
На Волині затримали посадовця-хабарника. Фото: Волинь.Online

На Волині голова ОТГ погорів на хабарі: вимагав гроші за вирішення земельних питань (ФОТО)

29 сер 2019, 20:25
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За хабар у Волинській області затримали голову однієї з об'єднаних територіальних громад.

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Посадовець вимагав 1,5 тис. дол. від місцевого фермера. За цю суму голова ОТГ обіцяв посприяти у виділенні чоловіку в оренду 10 га землі для ведення сільського господарства. Корупціонера затримали у робочому кабінеті під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Про це 29 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри у скоєнні злочину за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Незабаром затриманому оберуть запобіжний захід, наразі триває досудове слідство.

Затримання корупціонера. Фото: прес-центр СБУ

Затримання корупціонера. Фото: прес-центр СБУ

Нагадаємо, на Житомирщині суддя, слідчий одного з місцевих відділків поліції та адвокат погоріли на хабарях. Всі троє сприяли зловмисникам, які незаконно видобувають природний ресурс. За сприяння старателі надавали їм грошову винагороду.

Джерело: Ракурс


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