На Волині затримали посадовця-хабарника. Фото: Волинь.Online

https://racurs.ua/ua/n126108-na-volyni-golova-otg-pogoriv-na-habari-vymagav-groshi-za-vyrishennya-zemelnyh-pytan-foto.html

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За хабар у Волинській області затримали голову однієї з об'єднаних територіальних громад.

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Посадовець вимагав 1,5 тис. дол. від місцевого фермера. За цю суму голова ОТГ обіцяв посприяти у виділенні чоловіку в оренду 10 га землі для ведення сільського господарства. Корупціонера затримали у робочому кабінеті під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Про це 29 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри у скоєнні злочину за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Незабаром затриманому оберуть запобіжний захід, наразі триває досудове слідство.

Нагадаємо, на Житомирщині суддя, слідчий одного з місцевих відділків поліції та адвокат погоріли на хабарях. Всі троє сприяли зловмисникам, які незаконно видобувають природний ресурс. За сприяння старателі надавали їм грошову винагороду.