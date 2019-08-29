Медведчук проти Стуса: політик через суд намагається заборонити книгу. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n126109-medvedchuk-proty-stusa-polityk-cherez-sud-namagaietsya-zaboronyty-knygu.html

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Віктор Медведчук, який є головою політради партії «Опозиційна платформа — За життя» та кумом президента Росії Володимира Путіна, подав до суду проти історика і журналіста Вахтанга Кіпіані через книгу «Справа Василя Стуса».

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Медведчук через суд вимагає заборонити поширення книги про Стуса, а позов пояснює захистом честі і гідності. Про це повідомляє Кіпіані на своїй сторінці в Facebook

За словами Медведчука, в текстах книги «Справа Василя Стуса» вказана недостовірна інформація. Ще одним відповідачем у цій справі проходить видавництво Vivat, яке і опублікувало книги.

Перше засідання призначили на 2 жовтня. Справу розглядатиме Дарницький суд Києва.

Зазначимо, що книга розповідає про кримінальну справу проти Стуса, також про його життя і смерть. В основу розповіді лягли архівні документи.

Медведчук був захисником Стуса в 1980 році, коли поета затримали вдруге. Призначений адвокат викликав обурення у Стуса та інших дисидентів. Під час правового аналізу експерти зазначали, що Медведчук порушив адвокатську етику і визнав провину підзахисного за нього самого.

У серпні минулого року Медведчук погрожував розглядом в суді через вихід фільму «Стус».

Нагадаємо, Медведчук відсвяткував День Незалежності України в Росії.