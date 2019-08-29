Кабмін сформовано українським парламентом. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n126110-verhovna-rada-sformuvala-sklad-kabinetu-ministriv-ukrayiny.html

Ракурс

Верховна Рада України затвердила склад нового Кабінету міністрів України.

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Новопризначений прем'єр-міністр Олексій Гончарук озвучив кандидатів у склад нового уряду. Парламент 281 голосом підтримав новий склад Кабміну. Проти голосували 26 депутатів, ще 45 утримались.

На посаду віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції запропонували й підтримали Дмитра Кулебу, а Михайла Федорова на посаду віце-прем'єр-міністр України — міністра цифрової трансформації.

Кандидатуру Тимофія Милованова затвердили на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Оксани Маркарової — міністра фінансів України, Олексія Оржеля — міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України.

Главою Міністерства інфраструктури України призначено Владислава Криклія, Міністерства розвитку громад і територій України — Олену Бабак, Міністерства освіти і науки України — Анну Новосад, Міністерства охорони здоров’я України — Зоряну Черненко.

Також Володимира Бородянського затвердили на посаду міністра культури, молоді та спорту України, Юлію Соколовську — міністра соціальної політики України, Арсена Авакова — міністра внутрішніх справ України, Оксану Коляду — міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Крім того, Дмитро Дубілет став міністром Кабінету міністрів України, а Денис Малюська — міністром юстиції.

Також український парламент голосами 372 нардепів звільнив колишній уряд, очолюваний Володимиром Гройсманом.

Нагадаємо, Верховна Рада України на сьогоднішньому першому пленарному засіданні обрала нового керівника уряду. Прем'єр-міністром України став 35-річний Олексій Гончарук, його кандидатуру підтримали 290 нардепів.