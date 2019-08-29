Руслан Рябошапка – новый глава ГП. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n126101-verhovnaya-rada-izbrala-novym-genprokurorom-ruslana-ryaboshapku.html

Ракурс

Руслан Рябошапка стал новым генеральным прокурором Украины.

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В четверг, 29 августа, его кандидатуру согласовала Верховная Рада Украины на первом пленарном заседании. Голоса за Рябошапку отдали 312 народных депутата. Еще 26 проголосовали против, а 25 воздержались. Об этом сообщалось в трансляции из зала заседаний.

Сейчас Рябошапка занимает должность заместителя главы Офиса президента Украины с 21 мая 2019 года.

В 1998 году он закончил Международный Соломонов университет, стал специалистом по правоведению. С 2001 по 2010 годы работал в Министерстве юстиции. После этого полгода занимал должность директора Бюро по вопросам антикоррупционной политики секретариата Кабмина.

В свое время Рябошапка был заместителем министра юстиции Украины. С марта 2016 года по июнь 2017 года был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. На выборах президента Украины 2019 года был советником Владимира Зеленского.

Напомним, Верховная Рада Украины 290 голосами в первом пленарном заседании избрала премьер-министром Украины 35-летнего Алексея Гончарука. До этого он занимал должность заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам.