Вулкан Стромболи в Италии проснулся с мощным взрывом. Фото: Youtube

https://racurs.ua/n126114-vulkan-stromboli-v-italii-prosnulsya-s-moschnym-vzryvom-foto-video.html

Ракурс

Вулкан Стромболи в Италии вновь активизировался. Мощное извержение на днях сопровождалось мощным взрывом и выбросом песка, пепла и других вулканических веществ.

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Местные жители утверждают, что взрыв был гораздо сильнее, чем 3 июля, когда погиб 35-летний турист Массмо Имеси, а его друг был госпитализирован с травмами. Об этом сообщает Ansa.

Вулкан Стромболи является одним из самых активных на планете. Он проснулся в 1932 году и с тех пор регулярно извергается. Последнее крупное извержение зафиксировали в апреле 2009 года.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Центральной Америке обнаружили вулкан, который привел к исчезновению постантичной цивилизации, так как вызвал значительное похолодание в Северном полушарии в VI в.