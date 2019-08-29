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Ракурс
Вулкан Стромболі в Італії прокинувся з потужним вибухом. Фото: Youtube

Вулкан Стромболі в Італії прокинувся з потужним вибухом (ФОТО, ВІДЕО)

29 сер 2019, 22:48
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Вулкан Стромболі в Італії знову активізувався. Потужне виверження днями супроводжувалося потужним вибухом і викидом піску, попелу та інших вулканічних речовин.

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Місцеві жителі стверджують, що вибух був набагато сильнішим, ніж 3 липня, коли загинув 35-річний турист Массмо Імес, а його друг був госпіталізований з травмами. Про це повідомляє Ansa.

Виверження Стромболі в Італії. Фото: ansa

Про жертви в результаті цього виверження поки нічого невідомо. Зазначається, що високий стовп диму з вулкана можна помітити за багато кілометрів.

Виверження вулкана спричинило пожежу в околицях, включаючи населену частину острова.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Центральній Америці виявили вулкан, який привів до зникнення постантичної цивілізації, так як викликав значне похолодання в Північній півкулі в VI ст.


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