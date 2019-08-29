Зеленський взяв Авакова "на поруки" — Арахамія, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/ua/n126113-zelenskyy-vzyav-avakova-na-poruky-arahamiya.html

Ракурс

У фракції політичної партії «Слуга народу» з’явилася нова версія причин перепризначення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в уряді.

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Керівник фракції цієї політичної сили в парламенті Давид Арахамія розповів, що очільник МВС залишатиметься на посаді як «перехідний» міністр до нового року. Це сталося, за його словами, після того, як президент Володимир Зеленський взяв Авакова «під персональну відповідальність».

Про це Арахамія заявив журналістам у Раді, повідомляє «Укрінформ».

Арсен Борисович (Аваков — «Ракурс») тимчасово залишається на посаді міністра внутрішніх справ під персональну відповідальність президента, — заявив Арахамія.

Він послався на так званий «перехідний період» у бюджетному процесі.

Через це в уряді залишаться й Оксана Маркарова, і Міністерство оборони, і МВС. З Міноборони у нас досягнуті домовленості, що міністр Полторак буде підтримувати Андрія Загороднюка, допомагатиме йому, а щодо МВС… Арсен Борисович Аваков теж буде в якості «перехідного» міністра зараз працювати, — розповів Арахамія.

«Перехідний період» у випадку Авакова може тривати до нового року. Водночас міністр оновить перелік заступників, а також впроваджувати реформи. Арахамія запевнив, що згодом Аваков подасть у відставку.

Думаю, що його не звільнять, а він піде сам, — заявив керівник фракції провладної партії.

Нагадаємо, що сьогодні у середовищі депутатів «Слуги народи» пролунала інша версія перепризначення Авакова. Мовляв, його залишили, щоб протистояти «путчу, який організовує екс-президент Петро Порошенко».

Напередодні старту роботи нової Ради в Києві тривали акції протесту щодо рішення Зеленського залишити Авакова в МВС.