Авакова назвали чортом і вимагають відставки: трансляція акції біля Офісу президента, фото — Главком

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У Києві на вулиці Банковій біля будівлі Офісу президента 28 серпня почалася акція «Аваков — чорт!».

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У Володимира Зеленського вимагають не призначати в новий уряд чинного главу МВС Арсена Авакова.

У протесті беруть участь ветерани, активісти, правозахисники та постраждалі від дій правоохоронців. Наразі на Банковій зібралися до 200 осіб, присутня тут і поліція діалогу.

Авакова звинувачують у неефективній діяльності, провалі кількох реформ в МВС, зокрема в переатестації правоохоронців.

Сьогодні декілька десятків громадських організацій оприлюднили заяву, у якій вимагають відставки Арсена Авакова. У зверненні йдеться про те, що Авакова не можна перепризначати на будь-яку посаду в новому уряді через саботаж реформ і переатестації силовиків, а також факти корупції.

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах олігарх Ігор Коломойський у декількох інтерв’ю розповів про своє прихильне ставлення до Авакова.