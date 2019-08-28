Авакова назвали чертом и требуют отставки: трансляция акции у Офиса президента, фото — Главком

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Ракурс

В Киеве на улице Банковой возле здания Офиса президента 28 августа началась акция «Аваков — черт!».

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У Владимира Зеленского требуют не назначать в новое правительство действующего главу МВД Арсения Авакова.

В протесте участвуют ветераны, активисты, правозащитники и пострадавшие от действий правоохранителей. Сейчас на Банковой собрались до 200 человек, присутствует здесь и полиция диалога.

Авакова обвиняют в неэффективной деятельности, провале нескольких реформ в МВД, в частности переаттестации правоохранителей.

Сегодня несколько десятков общественных организаций обнародовали заявление, в котором требуют отставки Авакова. В обращении говорится, что Авакова нельзя переназначать на любую должность в новом правительстве из-за саботажа реформ и переаттестации силовиков, а также фактов коррупции.

После победы Владимира Зеленского на выборах олигарх Игорь Коломойский в нескольких интервью рассказал о своем благосклонном отношении к Авакову.