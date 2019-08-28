Акцизы, налоги на недвижимость и доходы граждан: у Зеленского подготовили законы об изменении фискальной системы, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n126039-akcizy-nalogi-na-nedvijimost-i-dohody-grajdan-u-zelenskogo-podgotovili-zakony-ob-izmenenii.html

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Команда президента Украины Владимира Зеленского подготовила несколько десятков законопроектов об изменениях налоговой системы. Среди них есть и такие, которые касаются уплаты акцизов, налога на недвижимость и доходы физических лиц.

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О таких предложениях экономического блока команды Зеленского рассказал претендент на пост главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от партии «Слуга народа» Данил Гетманцев.

В интервью «Экономической правде» он сообщил, что подготовлен 21 законопроект об изменениях в Налоговый кодекс относительно администрирования налогов.

Гетманцев заявил, что продолжаются дискуссии между фискальной службой и Министерством финансов. Среди согласованных изменений — декриминализация ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Она используется только для шантажа и давления на предпринимателей. Также мы рассматриваем возможность увеличения нижнего порога для привлечения к ответственности по ст. 212 (уклонение от налогообложения). Этот порог должен быть не 800 тыс. грн, как сейчас, а в три раза больше, — сообщил Гетманцев.

Он считает, что в Украине нужно изменить налог на недвижимое имущество. В частности, он должен облагать «не метры, а стоимость». Кроме того, Гетманцев считает, что нужно поменять систему сбора акцизного налога и налога на доходы физлиц.

Мы должны обложить доходы наших граждан как можно справедливей, чтобы из равных доходов платились равные налоги, с больших доходов платились большие налоги, — сообщил Гетманцев.

Ранее Гетманцев заявлял, что в команде Зеленского рассматривают возможность введения всеобщего декларирования доходов граждан.