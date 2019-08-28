В сентября рядом с Землей пролетит гигансткий астероид. Фото: 20khvylyn.com

https://racurs.ua/n126036-gigantskiy-asteroid-idet-na-sblijenie-s-zemley-v-nasa-rasskazali-podrobnosti.html

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Громадный астероид, диаметр которого составляет около 650 м, приближается к Земле со скоростью 23 тыс. км в час и уже 14 сентября пройдет рядом с нашей планетой.

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Ожидается, что астероид 2000 QW7 пролетит на расстоянии 5 млн 331 тыс. километров от Земли в 14.54 по Киеву. Об этом сообщает CNN.

Американское космическое агентство NASA заявило, что несмотря на свои размеры 2000 QW7 не представляет опасности для Земли.

Но все же специалисты Гавайского университета будут активно наблюдать за ним. Ученые надеются сделать снимки небесного тела с помощью мощных телескопов ATLAS и Pan-STARRS.

Ранее сообщалось, что в NASA утвердили миссию Europa Clipper для поиска жизни на спутнике Юпитера. Ученые собираются опуститься в океан, который скрыт под 170-километровым слоем льда. Полученные данные покажут, возможно ли зарождение жизни в такой среде.