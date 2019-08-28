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У вересні поруч із Землею пролетить гігансткій астероїд. Фото: 20khvylyn.com

Величезний астероїд йде на зближення з Землею, в NASA розповіли подробиці

28 сер 2019, 18:14
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Величезний астероїд, діаметр якого становить близько 650 м, наближається до Землі зі швидкістю 23 тис. км на годину і вже 14 вересня пролетить поруч із нашою планетою.

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Очікується, що астероїд 2000 QW7 пролетить на відстані 5 млн 331 тис. км від Землі о 14.54 за Києвом. Про це повідомляє CNN.

Американське космічне агентство NASA заявило, що попри свої розмірі 2000 QW7 не представляє загрози для Землі.

Та все ж фахівці Гавайського університету будуть активно спостерігати за ним. Вчені сподіваються зробити знімки небесного тіла за допомогою потужних телескопів ATLAS і Pan-STARRS.

Раніше повідомлялося, що в NASA затвердили місію Europa Clipper для пошуку життя на супутнику Юпітера. Вчені збираються спуститися в океан, який прихований під 170-кілометровим шаром льоду. Отримані дані покажуть, чи можливе зародження життя в такому середовищі.


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