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Spacex провела успішні випробування прототипу міжпланетної ракети Starhopper. Фото: instagram.com/tmahlmann

Spacex провела успішні випробування прототипу міжпланетної ракети Starhopper (ФОТО, ВІДЕО)

28 сер 2019, 09:41
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Компанія Ілона Маска SpaceX провела успішні випробування прототипу міжпланетної ракети Starhopper Mk1.

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Тест-версія майбутньої ракети Starship пройшла стрибкове випробування, під час якого вона піднялася на висоту до 150 м і потім м’яко приземлилася назад.

Випробування Starhopper. Фото: instagram.com/tmahlmann

Жителів прилеглого району в Техасі попередили про можливу аварію і вибух, адже попередні випробування Starhopper проходили не так успішно. Так, 25 липня за випробуванні сталося загоряння конструкції і полігону, однак вже 26 липня апарат змогли підняти на 18 метрів без будь-яких наслідків.

Очікується, що ракету будуть використовувати для польотів на навколоземну орбіту, а потім на супутник Місяць і Марс. Starhopper є укороченою версією «Зоряного корабля», на який частково встановили таке ж обладнання, як буде на фінальній версії.

Додатково на Starhopper встановили різноманітні датчики для отримання різноманітної інформації про випробування.

Як раніше повідомляв «Ракурс», SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 з кораблем Cargo Dragon, який відправили на МКС для доставки обладнання і провізії.

Джерело: Ракурс


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