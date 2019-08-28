Вибух у Дрогобичі: з’явились деталі та відео інциденту. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n126007-vybuh-u-drogobychi-z-yavylys-detali-ta-video-incydentu.html

Ракурс

У Дрогобичі (Львівська область) під завалами чотириповерхового будинку, який обвалився через вибух газу, знайшли ще одного загиблого. Тепер кількість жертв трагедії збільшилась до двох осіб, станом на 8.30 ранку.

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Наразі до пошуково-рятувальних робіт залучили вже майже чотири сотні осіб, техніку та кінологів. Будинок повністю відключили від електро-, газо- та водопостачання. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що двоє постраждалих, серед яких дитина, перебувають у важкому стані. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати ще троє осіб.

Рятувальники продовжують шукати загиблих або постраждалих.

Як відомо, у Дрогобичі сьогодні вночі обвалився будинок. Наразі до лікарні госпіталізовано сімох постраждалих. Біля місця трагедії розгорнули наметове містечко.

Зазначимо, що у АТ «Львівгаз» заперечують, що причиною обвалення став вибух газу. Фахівці компанії перевірили комунікації навколо будинку, але загазованності не виявили.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у липні через вибух газу у торговельному центрі у Флориду постраждали 20 осіб. Двох з них госпіталізували до медичного закладу у критичному стані.