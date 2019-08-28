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Сильні зливи у Японії призвели до загибелі людей. Фото: Reuters
Сильні зливи у Японії призвели до загибелі людей (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n126006-sylni-zlyvy-u-yaponiyi-pryzvely-do-zagybeli-ludey-foto-video.htmlРакурс
Сильні зливи у Японії стали причиною загибелі щонайменше трьох осіб. На південному заході країни в ніч з вівторка на середу обрушились сильні дощі.
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Двоє загиблих були з префектури Сага і ще один проживав у Фукуоці. Усі троє загинули перебуваючи за кермом. Їхні автомобілі потоками води віднесло у річку. Про це повідомляє телеканал NHK, передає УНН.
Зазначимо, що у зв’язку з негодою місцева влада прийняла рішення евакуювати щонайменше 730 тис. осіб з префектур Фукуока, Сага і Нагасакі. У відповідній рекомендації вказано, що жителі мають покинути будинки через загрозу розливу річок та зсувів.
佐賀 福岡 長崎に大雨特別警報 最大級の警戒を— NHKニュース (@nhk_news) August 28, 2019
けさ８時すぎ、佐賀県武雄市で撮影された映像です。
撮影した女性によりますと、周囲が水につかり避難所に向かうことが出来ないため、アパートの１階に住む人は２階の部屋に避難しているということです。https://t.co/3eXL2n8OCD#nhk_videopic.twitter.com/7nCYAYFvso
Синоптики попереджають, що на південному заході Японії очікується понад 500 мм опадів. Через сильні опади скасували рух поїздів у низці напрямків та перекрили ділянки швидкісних магістралей.
Як раніше повідомляв «Ракурс», у Мадриді пройшов шторм з градом. Сильні зливи викликали повінь, яка змивала автомобілі з вулиць.
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