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Ракурс
Сильні зливи у Японії призвели до загибелі людей. Фото: Reuters

Сильні зливи у Японії призвели до загибелі людей (ФОТО, ВІДЕО)

28 сер 2019, 08:50
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Сильні зливи у Японії стали причиною загибелі щонайменше трьох осіб. На південному заході країни в ніч з вівторка на середу обрушились сильні дощі.

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Двоє загиблих були з префектури Сага і ще один проживав у Фукуоці. Усі троє загинули перебуваючи за кермом. Їхні автомобілі потоками води віднесло у річку. Про це повідомляє телеканал NHK, передає УНН.

Повінь у Японії. Фото: mlnangalama/twitter

Зазначимо, що у зв’язку з негодою місцева влада прийняла рішення евакуювати щонайменше 730 тис. осіб з префектур Фукуока, Сага і Нагасакі. У відповідній рекомендації вказано, що жителі мають покинути будинки через загрозу розливу річок та зсувів.

Синоптики попереджають, що на південному заході Японії очікується понад 500 мм опадів. Через сильні опади скасували рух поїздів у низці напрямків та перекрили ділянки швидкісних магістралей.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Мадриді пройшов шторм з градом. Сильні зливи викликали повінь, яка змивала автомобілі з вулиць.


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