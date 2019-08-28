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Сильные ливни в Японии привели к гибели людей. Фото: Reuters
Сильные ливни в Японии привели к гибели людей (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n126006-silnye-livni-v-yaponii-priveli-k-gibeli-ludey-foto-video.htmlРакурс
Сильные ливни в Японии стали причиной гибели по меньшей мере трех человек. На юго-западе страны в ночь со вторника на среду обрушились сильные дожди.
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Двое погибших были из префектуры Сага и еще один проживал в Фукуоке. Все трое погибли, находясь за рулем. Их автомобили потоками воды унесло в реку. Об этом сообщает телеканал NHK, передает УНН.
Отметим, что в связи с непогодой местные власти приняли решение эвакуировать по меньшей мере 730 тыс. человек из префектур Фукуока, Сага и Нагасаки. В соответствующей рекомендации указано, что жители должны покинуть дома из-за угрозы разлива рек и оползней.
佐賀 福岡 長崎に大雨特別警報 最大級の警戒を— NHKニュース (@nhk_news) August 28, 2019
けさ８時すぎ、佐賀県武雄市で撮影された映像です。
撮影した女性によりますと、周囲が水につかり避難所に向かうことが出来ないため、アパートの１階に住む人は２階の部屋に避難しているということです。https://t.co/3eXL2n8OCD#nhk_videopic.twitter.com/7nCYAYFvso
Синоптики предупреждают, что на юго-западе Японии ожидается более 500 мм осадков. Из-за сильных осадков отменили движение поездов по ряду направлений и перекрыли участки скоростных магистралей.
Как ранее сообщал «Ракурс», в Мадриде прошел шторм с градом. Сильные ливни вызвали наводнение, которое смывало автомобили с улиц.
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