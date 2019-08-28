Сильные ливни в Японии привели к гибели людей. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n126006-silnye-livni-v-yaponii-priveli-k-gibeli-ludey-foto-video.html

Ракурс

Сильные ливни в Японии стали причиной гибели по меньшей мере трех человек. На юго-западе страны в ночь со вторника на среду обрушились сильные дожди.

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Двое погибших были из префектуры Сага и еще один проживал в Фукуоке. Все трое погибли, находясь за рулем. Их автомобили потоками воды унесло в реку. Об этом сообщает телеканал NHK, передает УНН.

Отметим, что в связи с непогодой местные власти приняли решение эвакуировать по меньшей мере 730 тыс. человек из префектур Фукуока, Сага и Нагасаки. В соответствующей рекомендации указано, что жители должны покинуть дома из-за угрозы разлива рек и оползней.

Синоптики предупреждают, что на юго-западе Японии ожидается более 500 мм осадков. Из-за сильных осадков отменили движение поездов по ряду направлений и перекрыли участки скоростных магистралей.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Мадриде прошел шторм с градом. Сильные ливни вызвали наводнение, которое смывало автомобили с улиц.