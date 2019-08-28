Взрыв в Дрогобыче: появились детали и видео инцидента. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/n126007-vzryv-v-drogobyche-poyavilis-detali-i-video-incidenta.html

Ракурс

В Дрогобыче (Львовская область) под завалами четырехэтажного дома, обрушившегося из-за взрыва газа, нашли еще одного погибшего. Теперь число жертв трагедии возросло до двух человек, по состоянию на 8.30 утра.

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Сейчас к поисково-спасательным работам привлекли уже почти четыре сотни человек, технику и кинологов. Дом полностью отключили от электро-, газо- и водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что двое пострадавших, среди которых ребенок, находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, под завалами могут находиться еще три человека.

Спасатели продолжают искать погибших или пострадавших.

Как известно, в Дрогобыче сегодня ночью обрушился дом. Сейчас в больницу госпитализированы семеро пострадавших. У места трагедии развернули палаточный городок.

Отметим, что в АО «Львовгаз» отрицают, что причиной обрушения стал взрыв газає. Специалисты компании проверили коммуникации вокруг дома, но загазованности не обнаружили.

Как ранее сообщал «Ракурс», в июле из-за взрыва газа в торговом центре во Флориде пострадали 20 человек. Двоих из них госпитализировали в медицинское учреждение в критическом состоянии.