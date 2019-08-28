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Spacex провела успешные испытания прототипа межпланетной ракеты Starhopper. Фото: instagram.com/tmahlmann

Spacex провела успешные испытания прототипа межпланетной ракеты Starhopper (ФОТО, ВИДЕО)

28 авг 2019, 09:41
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Компания Илона Маска SpaceX провела успешные испытания прототипа межпланетной ракеты Starhopper Mk1.

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Тест-версия будущей ракеты Starship прошла прыжковое испытание, во время которого она поднялась на высоту до 150 м и затем мягко приземлилась назад.

Испытания Starhopper. Фото: instagram.com/tmahlmann

Жителей прилегающего района в Техасе предупредили о возможной аварии и взрыве, ведь предыдущие испытания Starhopper проходили не столь успешно. Так, 25 июля при испытании случилось возгорание конструкции и полигона, однако уже 26 июля аппарат смогли поднять на 18 метров без каких-либо последствий.

Ожидается, что ракету будут использовать для полетов на околоземную орбиту, а затем на спутник Луну и Марс. Starhopper является укороченной версией «Звездного корабля», на который частично установили такое же оборудование, как будет на финальной версии.

Дополнительно на Starhopper установили разнообразные датчики для получения разнообразной информации об испытаниях.

Как ранее сообщал «Ракурс», SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Cargo Dragon, который отправили на МКС для доставки оборудования и провизии.

Источник: Ракурс


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