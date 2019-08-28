Акцизи, податки на нерухомість і доходи громадян: в Зеленського підготували закони про зміну фіскальної системи, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n126039-akcyzy-podatky-na-neruhomist-i-dohody-gromadyan-v-zelenskogo-pidgotuvaly-zakony-pro-zminu.html

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Команда президента України Володимира Зеленського підготувала декілька десятків законопроектів щодо змін податкової системи.

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Серед них є й такі, що стосуються сплати акцизів, податку на нерухомість і доходи фізичних осіб.

Про такі пропозиції економічного блоку команди Зеленського розповів претендент на посаду глави комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев.

В інтерв’ю «Економічній правді» він повідомив, що підготовлено 21 законопроект про зміни до Податкового кодексу щодо адміністрування податків.

Гетманцев заявив, що тривають дискусії з фіскальною службою та Міністерством фінансів. Серед узгоджених змін — декриміналізація ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України.

Вона використовується лише для шантажу і тиску на підприємців. Також ми розглядаємо можливість збільшення нижнього порогу для притягнення до відповідальності за ст. 212 (ухилення від оподаткування). Цей поріг повинен бути не 800 тис. грн, як зараз, а в тричі більше, — повідомив Гетманцев.

Він вважає, що в Україні потрібно змінити податок на нерухоме майно. Зокрема, він повинен обкладати «не метри, а вартість». Крім того, Гетманцев вважає, що потрібно поміняти систему збору акцизного податку і податку на доходи фізосіб.

Ми повинні обкласти доходи наших громадян якомога справедливіше, щоб з рівних доходів сплачувались рівні податки, з великих доходів сплачувались великі податки, — повідомив Гетманцев.

Раніше Гетманцев заявляв, що в команді Зеленського розглядають можливість введення загального декларування доходів громадян.