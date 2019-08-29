Аваков зберіг посаду міністра внутрішніх справ, фото — u-news.com.ua

https://racurs.ua/ua/n126078-avakov-zberig-posadu-ministra-vnutrishnih-sprav.html

Ракурс

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зберіг посаду. Це стало відомо 29 серпня під час пленарного засідання Верховної Ради. Він увійшов до складу нового Кабінету міністрів.

Loading...

Журналісти ж оприлюднили версію членів «Слуги народу» щодо причин збереження посади за Аваковим. Фотокореспонденти змогли зняти на фото переписку народного депутата від партії «Слуга народу» Лізи Богуцької з невідомою особою. Політик написала у месенджері, що колишній президент Петро Порошенко нібито готує в країні державний переворот. І буцімто Аваков зможе запобігти «путчу».

За інформацією Богуцької, Порошенко готує переворот у грудні, тому зазначається, що Аваков буде на посаді міністра до грудня 2019 року.

Напередодні старту роботи нової Ради декілька десятків громадських організацій оприлюднили заяву, у якій вимагали відставки Авакова. У зверненні йдеться про те, що Авакова не можна перепризначати на будь-яку посаду в новому уряді через саботаж реформ і переатестації силовиків, а також факти корупції. Увечері 28 серпня на Банковій біля Офісу президента відбулася акція протесту.

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах олігарх Ігор Коломойський у декількох інтерв’ю розповів про своє прихильне ставлення до Авакова.

Сьогодні у відставку пішов попередній склад уряду. Депутати також обрали нового прем'єр-міністра.