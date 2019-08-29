Аваков сохранил должность министра внутренних дел, фото — u-news.com.ua

https://racurs.ua/n126078-avakov-sohranil-doljnost-ministra-vnutrennih-del.html

Ракурс

Министр внутренних дел Арсен Аваков сохранил должность. Это стало известно 29 августа во время пленарного заседания Верховной Рады. Аваков вошел в состав нового Кабинета министров.

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Журналисты узнали подробности того, почему Аваков остался на посту главы МВД. Фотокорреспонденты смогли снять на фото переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой с неизвестным лицом. Политик написала в мессенджере, что бывший президент Петр Порошенко готовит в стране государственный переворот. Авакова решили оставить на должности, чтобы предупредить путч.

По информации Богуцкой, Порошенко готовит переворот в декабре, поэтому отмечается, что Аваков будет на посту министра до декабря 2019 года.

Накануне старта работы новой Рады несколько десятков общественных организаций обнародовали заявление, в котором требовали отставки Авакова. В обращении говорилось, что Авакова нельзя переназначать на любую должность в новом правительстве из-за саботажа реформ и переаттестации силовиков, а также фактов коррупции. Вечером 28 августа на Банковой вохле Офиса президента состоялась акция протеста.

После победы Владимира Зеленского на выборах олигарх Игорь Коломойский в нескольких интервью рассказал о своем благосклонном отношении к Авакову.

Сегодня в отставку ушел предыдущий состав правительства. Депутаты также избрали нового премьер-министра.