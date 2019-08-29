Світоліна та Ястремська зустрінуться на турнірі «Великого шолома». Фото: Sportbox

https://racurs.ua/ua/n126111-svitolina-ta-yastremska-zustrinutsya-na-turniri-velykogo-sholoma.html

Ракурс

Відомі українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська зіграють одна проти одної на третьому колі турніру «Великого шолому» (US Open).

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Спортсменки жодного разу не зустрічались на корті. Поєдинок між ними відбудеться 30 серпня близько 18.00. Про це повідомляє УНІАН.

У другому колі перша ракетка України Світоліна зіграла з відомою американською тенісисткою Вінус Вільямс (№ 52 за рейтингом WTA) та перемогла з рахунком 2:0 (6:4, 6:4).

Даяна Ястремська (друга ракетка Україна), у свою чергу, перемогла шведську спортсменку Ребекку Петерсон (№ 71 у рейтингу WTA) з рахунком 2:0 (6:4, 6:1).

Зазначимо, що Світоліна змогла пробитися до п’ятірки найкращих тенісисток світу за рейтингом Жіночої тенісної асоціації (WTA). Даяна Ястремська у цьому топі посіла 32-е місце.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Ястремська перемогла у фіналі тенісного турніру WTAInternationalу Страсбурзі. У фіналі українка зустрілась з 24-ю ракетною світу Каролін Гарсія з Франції