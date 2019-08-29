Новим міністром охорони здоров’я стала Зоряна Черненко. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n126105-ukrayinskyy-parlament-pryznachyv-novogo-ochilnyka-moz.html

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Верховна Рада України на сьогоднішньому пленарному засіданні призначила нового очільника Міністерства охорони здоров’я.

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Очолюватиме МОЗ Зоряна Черненко. За її кандидатуру проголосували під час затвердження усього складу нового Кабміну.

Зоряна Черненко навчалася в університеті Марії Кюрі-Склодовської у Любліні. Є доцентом, викладає у «Школі охорони здоров’я» Києво-Могилянської академії курси. Крім того, Черненко — заступник декана факультету правничих наук.

Новий очільник МОЗ раніше була експертом у «Реанімаційному пакеті реформ» з питань реформування системи охорони здоров’я громадської ради при міністерстві. Також вона очолює правління Української медико-правової асоціації, є директором громадської організації «Форум здоров’я» та членом Всесвітньої асоціації медичного права.

Нагадаємо, 29 серпня народні депутати затвердили головою Служби безпеки України Івана Баканова. За це рішення віддали голоси 319 депутатів.