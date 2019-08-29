Оксана Маркарова. Фото: Ліга.нет

https://racurs.ua/ua/n126103-rada-zalyshyla-markarovu-ministrom-finansiv-u-novomu-kabmini.html

Ракурс

Міністр фінансів Оксана Маркарова зберегла свою посаду в новому складі Кабінету міністрів.

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Верховна Рада України на першому пленарному засіданні 29 серпня проголосувала за склад нового уряду. Раніше депутат від «Слуги народу» Давид Арахамія заявляв, що Маркарова залишиться міністром фінансів у новому уряді. Він відзначив, що чинний міністр «професійна людина і питань по ній немає".

На посаду голови Мінфіну Оксану Маркарову обрали 22 листопада 2018 року. До того часу вона виконувала обов’язки міністра фінансів.

Маркарова родом із міста Рівне, у Києво-Могилянській академії отримала ступінь магістра з екології. Навчалася в Університеті Індіани у США, де здобула ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів та торгівлі.

Впродовж 2001−2015 років була менеджером в американській компанії Western NIS Enterprise Fund, була головою правління приватних компаній. У 2015−2016 роках була заступником міністра фінансів України. У червні 2018 року була призначена в.о. глави Мінфіну.

Нагадаємо, новим міністром оборони України став 42-річний Андрій Загороднюк. Його кандидатуру вніс президент України Володимир Зеленський. За призначення Загороднюка главою МОУ проголосували 314 нардепів.