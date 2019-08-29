Оксана Маркарова. Фото: Лига.нет

https://racurs.ua/n126103-rada-ostavila-markarovu-ministrom-finansov-v-novom-kabmine.html

Ракурс

Министр финансов Оксана Маркарова сохранила свою должность в новом составе Кабинета министров.

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Верховная Рада Украины на первом пленарном заседании 29 августа проголосовала за состав нового правительства. Ранее сегодня депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия заявлял, что Маркарова останется министром финансов в новом правительстве. Он отметил, что действующий министр «профессиональный человек и вопросов к ней нет».

На должность главы Минфина Оксану Маркарову избрали 22 ноября 2018 года. К тому времени она исполняла обязанности министра финансов.

Маркарова родом из города Ровно, в Киево-Могилянской академии получила степень магистра по экологии. Училась в Университете Индианы в США, где получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.

На протяжении 2001−2015 годов была менеджером в американской компании Western NIS Enterprise Fund, была председателем правления частных компаний. В 2015- 2016 годах была заместителем министра финансов Украины. В июне 2018 года была назначена и. о. главы Минфина.

Напомним, новым министром обороны Украины стал 42-летний Андрей Загороднюк. Его кандидатуру внес президент Украины Владимир Зеленский. За назначение Загороднюка главой МОУ проголосовали 314 нардепов.