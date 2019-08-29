Новым министром здравоохранения стала Зоряна Черненко. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n126105-ukrainskiy-parlament-naznachil-novogo-glavu-minzdrava.html

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Верховная Рада Украины на сегодняшнем пленарном заседании назначила нового главу Министерства здравоохранения.

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Возглавлять Минздрав будет Зоряна Черненко. За ее кандидатуру проголосовали во время утверждения всего состава нового Кабмина.

Зоряна Черненко училась в университете Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Является доцентом, преподает курсы в «Школе здравоохранения» Киево-Могилянской академии. Кроме того, Черненко — заместитель декана факультета правовых наук.

Новый глава Минздрава ранее была экспертом в «Реанимационном пакете реформ» по вопросам реформирования системы здравоохранения общественного совета при министерстве. Также она возглавляет правления Украинской медико-правовой ассоциации, является директором общественной организации «Форум здоровья» и член Всемирной ассоциации медицинского права.

Напомним, 29 августа народные депутаты утвердили председателем Службы безопасности Украины Ивана Баканова. За это решение отдали голоса 319 депутатов.