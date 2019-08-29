Баканова утвердили председателем СБУ, фото — "Укринформ"

https://racurs.ua/n126080-bakanova-utverdili-predsedatelem-sbu.html

Ракурс

Ивана Баканова народные депутаты утвердили председателем Службы безопасности Украины. Верховная Рада продлила рассмотрение кадровых вопросов на первом пленарном заседании и поддержала кандидатуру Баканова во главе спецслужбы.

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За это решение отдали голоса 319 депутатов. Они поддержали соответствующее представление президента Украины, которое Зеленский зарегистрировал сегодня в Раде. Еще 26 политиков проголосовали против, а 22 воздержались. Перед этим Рада уволила с должности председателя СБУ Василия Грицака.

Напомним, что 22 мая президент Владимир Зеленский назначил своего друга детства, юриста студии «Квартал 95» Баканова на должность первого заместителя председателя СБУ. Он фактически руководил этой спецслужбой в период парламентских выборов.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что 45-летний экс-бизнесмен Баканов получил звание лейтенанта, хотя до этого не служил в армии. Украинское законодательство предусматривает, что на военную службу в СБУ по контракту принимают военнообязанных граждан Украины с высшим профильным образованием уровня подготовки не ниже бакалавра и соответствующего возраста.