Баканова затвердили головою СБУ, фото — "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n126080-bakanova-zatverdyly-golovou-sbu.html

Ракурс

Івана Баканова народні депутати затвердили головою Служби безпеки України. Верховна Рада продовжила розгляд кадрових питань на першому пленарному засіданні і підтримала кандидатуру Баканова на чолі спецслужби.

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За це рішення віддали голоси 319 депутатів. Вони підтримали відповідне подання президента України, яке Зеленський зареєстрував сьогодні в Раді. Ще 26 політиків проголосували проти, а 22 утримались. Перед цим Рада звільнила з посади голови СБУ Василя Грицака.

Нагадаємо, що 22 травня президент Володимир Зеленський призначив свого друга дитинства, юриста студії «Квартал 95» Баканова на посаду першого заступника голови СБУ. Він фактично керував цією спецслужбою у період парламентських виборів.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що 45-річний екс-бізнесмен Баканов отримав звання лейтенанта, хоча до цього не служив в армії. Українське законодавство передбачає, що на військову службу в СБУ за контрактом приймають військовозобов’язаних громадян України з вищою профільною освітою рівня підготовки не нижче бакалавра та відповідного віку.