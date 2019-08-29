Зеленский взял Авакова "на поруки" — Арахамия, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/n126113-zelenskiy-vzyal-avakova-na-poruki-arahamiya.html

Ракурс

Во фракции политической партии «Слуга народа» появилась новая версия причин переназначения министра внутренних дел Арсена Авакова в правительстве.

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Руководитель фракции этой политической силы в парламенте Давид Арахамия рассказал, что глава МВД останется в должности как «переходный» министр до нового года. Это произошло, по его словам, после того, как президент Владимир Зеленский взял Авакова «под персональную ответственность».

Об этом Арахамия заявил журналистам в Раде, сообщает «Укринформ».

Арсен Борисович (Аваков — «Ракурс») временно остается на посту министра внутренних дел под персональную ответственность президента, — заявил Арахамия.

Он сослался на так называемый «переходный период» в бюджетном процессе.

Из-за этого в правительстве останутся и Оксана Маркарова, и Министерство обороны, и МВД. С Минобороны у нас достигнуты договоренности, что министр Полторак будет поддерживать Андрея Загороднюка, помогать ему, а по МВД… Арсен Борисович Аваков также будет в качестве «переходного» министра сейчас работать, — рассказал Арахамия.

«Переходный период» в случае Авакова может продолжаться до нового года. В то же время министр обновит перечень заместителей, а также будет проводить реформы. Арахамия заверил, что со временем Аваков сам подаст в отставку.

Думаю, что его не уволят, а он уйдет сам, — заявил руководитель фракции правящей партии.

Напомним, что сегодня в среде депутатов «Слуги народа» прозвучала другая версия переназначения Авакова. Мол, его оставили, чтобы противостоять «путчу, который организует экс-президент Петр Порошенко».

Накануне старта работы новой Рады в Киеве проходили акции протеста против решения Зеленского оставить Авакова в МВД.