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Мат – это полезно: Радуцкий объяснил скандальную переписку советами Супрун. Фото: NewsOne

Мат — это полезно: Радуцкий объяснил скандальную переписку советами Супрун

29 авг 2019, 22:09
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Михаил Радуцкий, нардеп от «Слуги народа», прокомментировал скандальную переписку с нецензурной лексикой.

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По словам депутата, он не обижается на журналистов, которые опубликовали его переписку, но напомним, что личные данные защищаются ст. 31 Конституции. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Радуцкий отметил, что и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун ранее заявляла о благотворной пользе матерных слов для здоровья, а потому в его высказываниях ничего криминального нет. По словам нардепа, его возмутили обвинения в лоббировании кандидатуры Супрун на должность министра здравоохранения, в то время как он придерживается выбора фракции и принимает сторону Зоряны Черненко.

Радуцкий подчеркнул, что лично он уважает Супрун, но кандидатуру от фракции все же считает лучшей.

Напомним, причиной скандала стали нецензурные высказывания Радуцкого в личной переписке, которую заснял один из журналистов во время пленарного заседания парламента.

Как ранее сообщал «Ракурс», новым министром здравоохранения Украины стала Зоряна Черненко.


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