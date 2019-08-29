Мат – це корисно: Радуцький пояснив скандальну переписку порадами Супрун. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n126112-maty-ce-korysno-raduckyy-poyasnyv-skandalnu-perepysku-poradamy-suprun.html

Ракурс

Михайло Радуцький, нардеп від «Слуги народу», прокоментував скандальну переписку з нецензурною лексикою.

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За словами депутата, він не ображається на журналістів, які опублікували його переписку, але нагадаємо, що особисті дані захищаються ст. 31 Конституції. Про це повідомляє «Цензор.НЕТ».

Радуцький зазначив, що в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун раніше заявляла про користь матюків для здоров’я, а тому в його висловлюваннях нічого кримінального немає. За словами нардепа, його обурили звинувачення в лобіюванні кандидатури Супрун на посаду міністра охорони здоров’я, в той час як він дотримується вибору фракції і стає на бік Зоряни Черненко.

Радуцький наголосив, що особисто він поважає Супрун, але кандидатуру від фракції все ж вважає найкращою.

Нагадаємо, причиною скандалу стали нецензурні висловлювання Радуцького в особистій переписці, яку зняв один з журналістів під час пленарного засідання парламенту.

Як раніше повідомляв «Ракурс», новим міністром охорони здоров’я України стала Зоряна Черненко.