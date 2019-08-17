Кальдера вулкана Илопанго сегодня представляет собой одноименное озеро, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n125655-v-amerike-nashli-vulkan-unichtojivshiy-postantichnuu-civilizaciu.html

Ракурс

Расположен в Сальвадоре (Центральная Америка) вулкан Илопанго является одним из «виновников» значительного похолодания в Северном полушарии в VI в., которое спровоцировало масштабный кризис в Средиземноморье, приведший к исчезновению постантичной цивилизации.

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К такому выводу пришла международная группа ученых, осуществившая радиоуглеродный и геологический анализ окрестностей этого вулкана, сообщает издание Science.

VI в. век был крайне тяжелым для жизни: температуры ниже средних в Северном полушарии вызвали неурожай, голод и, вероятно, первый задокументированный случай эпидемии бубонной чумы. Снижение среднегодовых температур продолжалось до 660 года. Этот период ученые называют малым ледниковым периодом поздней античности, по аналогии с более известным малым ледниковым периодом XVI—XIX вв. еков.

Виновниками этих событий, считают ученые, были два масштабных извержения вулканов одно за другим — первых произошло в 536 г., вероятно в Исландии или Северной Америке, второе — в 540 г. Расположение этого второго вулкана долгое время оставалось загадкой.

Исследователи, изучавшие геологические отложения вулкана Илопанго в Сальвадоре, знали, что там произошло массовое извержение между III и VI веками. Это событие, получившее название «Тиерра-Бланка Йовен» (TBJ), или «белая молодая земля», запустило мощный вулканический шельф в атмосферу на высоту почти 50 км.

Чтобы лучше определить дату этого извержения, ученые проанализировали покрытые вулканическим пеплом фрагменты стволов трех деревьев, растущих за 25−30 км от бывшего жерла вулкана.

Эти тропические лиственные деревья, вероятно, погибли после того, как были поглощены палящими горячими ветрами с вулканическими газами, пеплом и пемзой, которые вырвались наружу после извержения.

Радиоуглеродное датирование показало, что все три дерева погибли между 500 и 545 годами. Основываясь на характере атмосферной циркуляции, исследователи подсчитали, что извержение произошло осенью 539 года.

Таким образом исследование показало, что извержение Tierra Blanca Joven было тем таинственным вторым извержением, которое стало причиной резкого похолодания.

Напомним, в прошлом году ученые установили худший год в истории человечества. Им оказался 536 год.