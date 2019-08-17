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Пожар в «Токио Стар» произошел этой ночью, фото: Нацполиция

Пожар в одесском отеле: количество жертв возросло до девяти (ВИДЕО)

17 авг 2019, 16:35
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Число жертв пожара в одесской гостинице «Токио Стар», который произошел этой ночью, возросло до девяти человек.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что тело девятого погибшего было обнаружено сегодня в 14.12 во время проведения следственных действий на месте инцидента.

Его личность и личность других погибших устанавливаются.

Еще десять человек пострадали в результате пожара, девять из них госпитализированы. С места инцидента эвакуировали около 150 человек.

До решения вопроса о дальнейшем пребывании части из них недалеко от этого отеля были созданы временные пункты из автобусов, выделенных Нацполиций и горсоветом, сообщает пресс-служба одесской полиции.

Отмечается, что в этих пунктах пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь и помощь психологов и волонтеров.

Несколько десятков человек ночью приютил у себя дома один из местных жителей, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.

Издание «Думская» установило личность этого одессита. Это 45-летний Виталий Донкоглов, проживающий неподалеку на улице Водопроводной. По его словам, он возвращался в 4 утра домой, когда увидел пожар. Он разместил в себя около 20 человек, в основном женщин и детей, несколько пострадавших еще находятся у него дома.

В качестве одной из возможных причин пожара рассматривается поджог.

Напомним, в момент пожара в этом отеле находились по меньшей мере 29 иностранцев — 14 граждан Белоруссии, пять французов, двое граждан США, один подданный Великобритании, двое гражданина Турции и один — Сьерра-Леоне.


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