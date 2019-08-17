Пожежа в «Токіо Стар» сталася цієї ночі, фото: Нацполіція

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Кількість жертв пожежі в одеському готелі «Токіо Стар», котра сталася цієї ночі, зросла до дев’яти осіб.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що тіло дев’ятого загиблого було виявлене сьогодні о 14.12 під час проведення слідчих дій на місці інциденту.

Його особа та особи інших загиблих наразі встановлюються.

Ще десять людей постраждали внаслідок пожежі, дев’ятьох з них госпіталізували. З місця інциденту евакуювали близько 150 людей.

До вирішення питання про подальше перебування частини з них неподалік від цього готелю були створені тимчасові пункти з автобусів, виділених Нацполіцією та міськрадою, повідомляє прес-служба одеської поліції.

Зазначається, що в цих пунктах постраждалим від пожежі надається посильна домедична допомога та допомога психологів і волонтерів.

Кілька десятків людей вночі приютив у себе вдома один із місцевих жителів, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.

Видання «Думская» встановило особу цього одесита. Це 45-річний Віталій Донкоглов, який проживає неподалік на вулиці Водопровідній. За його словами, він повертався о 4-й ранку додому, коли побачив пожежу. Він розмістив у себе приблизно 20 осіб, здебільшого жінок та дітей, Кілька постраждалих ще перебувають у нього вдома.

Як одна з можливих причин пожежі розглядається підпал.

Нагадаємо, в момент пожежі в цьому готелі перебували щонайменше 29 іноземців — 14 громадян Білорусії, п’ять французів, двоє громадян США, один підданий Великої Британії, двоє громадян Туреччини та однин — Сьєрра-Леоне.