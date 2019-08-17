Град у пустелі Гобі, фото: Байкальський інститут природокористування

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Ракурс

У розташованій в Монголії пустелі Гобі вчені, що проводили там дослідження, зафіксували незвичайне погодне явище — град у пустелі.

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Інцидент стався 13 серпня в аймаку (районі) Дорноговь, повідомляє прес-служба російського Байкальського інституту природокористування.

Вчені відзначають, що для пустелі Гобі такий град є рідкісний природним феноменом.

В результаті шар опадів склав приблизно 100 мм. Повідомляється, що град привів до утворення селевих потоків.

Гобі — це третя за величиною жарка пустеля у світі. Її площа становить 1,3 млн кв. км. Для Гобі характерними є пустельні і напівпустельні ландшафти. За сукупністю пустельних територій Гобі є найбільшою пустелею Азії.

Нагадаємо, в липні величезний град пошкодив десятки автомобілів і житлових будинків в американських штатах Міннесота та Вісконсин. Так, у Міннесоті був зафіксований град розміром з бейсбольний м’яч. У частині штату Вісконсин через стихію без електрики залишилися понад 35 тис. будинків і підприємств.