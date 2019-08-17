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Ракурс
Борис Джонсон, фото: Wikimedia Commons

Brexit: більшість британців відкидають план Бориса Джонсона вийти з ЄС без жодної угоди

17 сер 2019, 15:36
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Ініціативу прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу (так званого Brexit), без досягнення відповідної угоди з іншими країнами єврооб'єднання, підтримують лише 34% британців.

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Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного BMG Research для видання The Independent.

Ще 49% опитаних заявили, що урядові варто попросити Євросоюз про надання нової відстрочки Brexit, провести новий референдум з цього питання чи взагалі відмовитися від ідеї виходу з ЄС.

19% респондентів вірять, що Джонсону за два з половиною місяці вдасться домовитися з Брюсселем щодо відповідної угоди на умовах, котрі будуть кращими, ніж ті, на які згоджувався попередній британський уряд Терези Мей.

Крім того, 42% опитаних вважають, що в парламенту має бути можливість заблокувати Brexit без з угоди з ЄС. Проти цього висловилися 39% респондентів.

Референдум щодо Brexit відбувся 23 червня 2016 року. Тоді 51,89% виборців підтримали ініціативу щодо виходу Британії з Євросоюзу, 48,11% - проголосували за те, щоб залишитися у складі ЄС. Явка на цьому референдумі становила 72,21%.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що Джонсон встановив у своєму кабінеті цифровий годинник, котрий відраховує час, що лишився до запланованого моменту Brexit — 23.00 31 жовтня за британським часом.


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