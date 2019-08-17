Brexit: більшість британців відкидають план Бориса Джонсона вийти з ЄС без жодної угоди

Brexit: більшість британців відкидають план Бориса Джонсона вийти з ЄС без жодної угодиhttps://racurs.ua/ua/n125652-brexit-bilshist-brytanciv-vidkydaut-plan-borysa-djonsona-vyyty-z-ies-bez-jodnoyi-ugody.htmlРакурс
Ініціативу прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу (так званого Brexit), без досягнення відповідної угоди з іншими країнами єврооб'єднання, підтримують лише 34% британців.
Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного BMG Research для видання The Independent.
Ще 49% опитаних заявили, що урядові варто попросити Євросоюз про надання нової відстрочки Brexit, провести новий референдум з цього питання чи взагалі відмовитися від ідеї виходу з ЄС.
19% респондентів вірять, що Джонсону за два з половиною місяці вдасться домовитися з Брюсселем щодо відповідної угоди на умовах, котрі будуть кращими, ніж ті, на які згоджувався попередній британський уряд Терези Мей.
Крім того, 42% опитаних вважають, що в парламенту має бути можливість заблокувати Brexit без з угоди з ЄС. Проти цього висловилися 39% респондентів.
Референдум щодо Brexit відбувся 23 червня 2016 року. Тоді 51,89% виборців підтримали ініціативу щодо виходу Британії з Євросоюзу, 48,11% - проголосували за те, щоб залишитися у складі ЄС. Явка на цьому референдумі становила 72,21%.
Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що Джонсон встановив у своєму кабінеті цифровий годинник, котрий відраховує час, що лишився до запланованого моменту Brexit — 23.00 31 жовтня за британським часом.