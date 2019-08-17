Brexit: большинство британцев отвергают план Бориса Джонсона выйти из ЕС без сделки с Брюсселем

Борис Джонсон, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n125652-brexit-bolshinstvo-britancev-otvergaut-plan-borisa-djonsona-vyyti-iz-es-bez-sdelki-s-brusselem.html

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Инициативу премьер-министра Бориса Джонсона по выходу Великобритании из Евросоюза (так называемого Brexit), без достижения соответствующего соглашения с другими странами еврообъединения, поддерживают лишь 34% британцев.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного BMG Research для издания The Independent.

Еще 49% опрошенных заявили, что правительству следует попросить Евросоюз о предоставлении новой отсрочки Brexit, провести новый референдум по этому вопросу или вообще отказаться от идеи выхода из ЕС.

19% респондентов верят, что Джонсону за два с половиной месяца удастся договориться с Брюсселем относительно соответствующей сделки на условиях, которые будут лучше, чем те, на которые соглашалось предыдущее британское правительство Терезы Мэй.

Кроме того, 42% опрошенных считают, что у парламента должна быть возможность заблокировать Brexit без из соглашения с ЕС. Против этого высказались 39% респондентов.

Референдум по Brexit состоялся 23 июня 2016 года. Тогда 51,89% избирателей поддержали инициативу по выходу Великобритании из Евросоюза, 48,11% - проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. Явка на этом референдуме составила 72,21%.

Напомним, в начале августа стало известно, что Джонсон установил в своем кабинете цифровые часы, которые отсчитывают время, оставшееся до запланированного момента Brexit — 23.00 31 октября по британскому времени.