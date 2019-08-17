Град в пустыне Гоби, фото: Байкальский институт природопользования

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В расположенной в Монголии пустыне Гоби ученые, проводившие там исследования, зафиксировали необычное погодное явление — град в пустыне.

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Инцидент произошел 13 августа в аймаке (районе) Дорноговь, сообщает пресс-служба российского Байкальского института природопользования.

Ученые отмечают, что для пустыни Гоби такой град является редчайший природным феноменом.

В результате слой осадков составил приблизительно 100 мм. Сообщается, что град привел к образованию селевых потоков.

Гоби — это третья по величине жаркая пустыня в мире. Ее площадь составляет 1,3 млн кв. км. Для Гоби характерными являются пустынные и полупустынные ландшафты. По совокупности пустынных территорий Гоби является крупнейшей пустыней Азии.

Напомним, в июле огромный град повредил десятки автомобилей и жилых домов в американских штатах Миннесота и Висконсин. Так, в Миннесоте был зафиксирован град размером с бейсбольный мяч. В части штата Висконсин из-за стихии без электричества остались более 35 тыс. домов и предприятий.