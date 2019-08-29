Руслан Рябошапка – новий очільник ГП. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n126101-verhovna-rada-obrala-novym-genprokurorom-ruslana-ryaboshapku.html

Ракурс

Руслан Рябошапка став новим генеральним прокурором України.

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У четвер, 29 серпня, його кандидатуру погодила Верховна Рада України на першому пленарному засіданні. Голоси за Рябошапку віддали 312 народних депутатів. Ще 26 проголосували проти, а 25 утримались. Про це повідомлялося у трансляції із залу засідань.

Наразі Рябошапка обіймає посаду заступника голови Офісу президента України з 21 травня 2019 року.

У 1998 році він закінчив Міжнародний Соломонів університет, став фахівцем із правознавства. З 2001 по 2010 роки працював у Міністерстві юстиції. Після цього півроку обіймав посаду директора Бюро з питань антикорупційної політики секретаріату Кабміну.

Свого часу Рябошапка був заступником міністра юстиції України. З березня 2016 року по червень 2017 року був членом Національного агентства з питань запобігання корупції. На виборах президента України 2019 року був радником Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Верховна Рада України 290 голосами на першому пленарному засіданні обрала прем'єр-міністром України 35-річного Олексія Гончарука. До цього він обіймав посаду заступника голови Офісу президента з економічних питань.