Руслан Рябошапка, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n125276-ryaboshapka-ochikuie-do-kincya-roku-kilkadesyat-vyrokiv-antykorsudu-ne-vsi-budut-obvynuvalnymy.html

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Згідно зі взятими Україною зобов’язаннями, до кінця цього року мають бути ухвалені 20−25 рішень Антикорупційного суду.

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Про це в інтерв’ю «Телеканалу 24» заявив заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.

На думку чиновника, досягнути цієї кількості судових рішень в зазначені терміни реально, якщо Антикорупційний суд розпочне працювати з вересня.

Однак, за його словами, не потрібно очікувати на ухвалення Антикорупційним судом виключно

обвинувальних рішень, будуть і виправдувальні.

Ми не можемо змушувати зараз (ухвалювати — ред.) виключно обвинувальних вироків, бо вони повинні бути справедливі, — наголосив чиновник.

За його словами, можливо, важливішим буде передусім зайнятися пошуком та поверненням вкрадених у країни активів.

Можливо, я так би і сфокусував пріоритети роботи НАБУ і САП. Не посадити в тюрму чиновника, а знайти те, що було вкрадено і повернути державі, — зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, судді на проведених 7 травня зборах вирішили, що Вищий антикорупційний суд України має запрацювати з 5 вересня 2019 року.